Teatro dell’Opera Roma, Giambrone “Deve essere aperto a tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Il teatro deve essere aperto a tutti, deve essere tutte le sere in grado di proporre qualcosa e di rispondere a una precisa richiesta del pubblico che lo riempie con percentuali medie del 90% e che ci chiede di fare di più. Noi stiamo provando a farlo nel rispetto della sostenibilità. Non è facilissimo ed è rischioso, ma è il nostro compito”, queste le considerazioni del Sovrintendente del Teatro dell’Opera Francesco Giambrone in occasione della presentazione della stagione 2024-2025.

