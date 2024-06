AGGIORNAMENTO ORE 9 – Sono uscite le tracce dei temi per la maturità. Sono Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti gli autori pensati per l’analisi del testo tipologia A, nella fattispecie del primo c’è un testo tratto da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” e per il secondo la poesia “Pellegrinaggio”.

Per il testo argomentativi è uscita invece una traccia relativa a “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso, per riflettere sull’atomica, e l'”Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini. Non manca un testo sulla Costituzione, “L’Equilibrio del terrore” di Maria Agostina Cabiddu. C’è poi “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot.

Circa 3 mila in provincia di Cremona gli studenti che sono impegnati nell’esame di maturità, al via questa mattina con la prima prova, il tema di italiano. Uguale per tutti gli indirizzi. A loro gli auguri del presidente di Regione Lombardia Fontana e dell’Assessore Simona Tironi. “Cari studenti, in questo momento così importante delle vostre vite – ha detto il governatore della Lombardia – vi invio tutto il mio sostegno e incoraggiamento. Siete arrivati a un traguardo fondamentale e meraviglioso, frutto di impegno, sacrificio e determinazione. Siete giovani, pieni di potenziale e risorse – ha proseguito – capaci di superare qualsiasi ostacolo che la vita vi pone davanti. Affrontate questi esami con serenità, fiducia nelle vostre capacità e nella consapevolezza che avete tutte le carte in regola per superarli brillantemente”.

L’assessore Tironi esorta ragazze e ragazzi a “cogliere ogni opportunità senza timore di sbagliare, poiché è proprio dagli errori che si impara e si cresce. Siate protagonisti del vostro futuro, scegliete il vostro cammino con coraggio e determinazione, buttandovi senza esitazioni nelle occasioni che vi si presenteranno. Studiate insieme, confrontatevi, incoraggiatevi reciprocamente – ha detto ancora l’assessore regionale – e condividete le vostre paure: è nel confronto e nel sostegno reciproco che troverete la forza per affrontare le sfide che vi attendono. Personalmente, anche io ho vissuto l’ansia e la paura dell’esame orale, ma ho imparato ad affrontare le mie paure e a trasformarle in adrenalina positiva per ciò che sarebbe stato”.

Infine un invito: “Vi invito a stimolare la vostra curiosità e ad aggiornare le vostre competenze durante tutta la vostra vita, poiché il mondo di oggi viaggia a velocità massima e la transizione digitale richiede competenze sempre più aggiornate e specializzate. Le future generazioni devono essere pronte a guidare il progresso e a sfruttare appieno le opportunità che si presenteranno” ha concluso l’assessore.

