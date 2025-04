Il divieto di transito sul ponte in ferro per i mezzi sopra le 7,5 tonnellate è stato prorogato per un altro mese. Le istituzioni piacentine l’hanno reso noto durante la riunione svoltasi lunedì mattina in prefettura, su richiesta del prefetto Antonio Giannelli, che ha voluto fare il punto della situazione.

Il provvedimento si rende necessario allo scopo di consentire l’ultimazione dei lavori sotto il ponte. Durante l’incontro, a cui hanno preso parte le istituzioni cremonesi, con il presidente della Provincia Roberto Mariani e gli assessori Santo Canale, Simona Pasquali e Luca Zanacchi, nonché il comandante della Polizia locale, Luca Iubini, il comandante della Polstrada Ettore Guidone, il comandante dei Vigili del fuoco, Michele Castore. Presenti, in video-collegamento, anche i referenti Prefettura e Provincia di Piacenza, ma anche di Anas.

