Sono già passate due settimane dal voto delle europee e amministrative dell’8 e 9 giugno: ora per gli elettori dei comuni al ballottaggio è il momento di tornare alle urne. In provincia di Cremona è soltanto il capoluogo ad essere coinvolto, con la scelta a due tra i candidati più votati al primo turno: Alessandro Portesani per il centrodestra e Andrea Virgilio per il centrosinistra.

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Possono votare tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto presentandosi con tessera elettorale e documento d’identità nel proprio seggio elettorale. Può recarsi alle urne anche chi non ha votato al primo turno.

Il cittadino trova sulla scheda elettorale il nome e il cognome dei due candidati sindaco, scritti ciascuno in un proprio rettangolo sotto il quale vengono raffigurati i simboli delle liste che lo sostengono. Il voto si esprime barrando il rettangolo nel quale è scritto il nome del candidato prescelto. Viene comunque considerato valido anche nel caso in cui l’elettore ponga la croce solo sul simbolo di una delle liste collegate, o se barra il nome del candidato sindaco insieme al simbolo di una o più delle liste collegate. Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto. Sarà quindi considerata nulla la scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e uno sul simbolo di una lista che appoggia l’altro candidato. Non si devono inoltre esprimere preferenze.

Lo spoglio inizierà lunedì alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi.

