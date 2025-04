Da lunedì 7 aprile la vasca olimpionica della piscina comunale torna fruibile per utenti ed atleti. Rispettando i tempi previsti, sono infatti terminati gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulla sala macchine.

L’intervento ha riguardato il collettore principale di mandata della vasca olimpionica che serve l’acqua direttamente in vasca. Questa conduttura è stata sottoposta a opere di manutenzione che, prima del febbraio scorso, non erano prevedibili in quanto le certificazioni dei materiali non lasciavano supporre la necessità di intervenire.

Ora, grazie anche al posizionamento di apposite saracinesche, la sala macchine è stata messa in sicurezza in modo che, nel caso di opere di manutenzione, non sarà più necessario lo svuotamento della vasca olimpionica che è stata ora riempita sino alle attività atte a portare i parametri dell’acqua entro i termini di legge.

© Riproduzione riservata