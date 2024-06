Si è svolta a Soncino, presso la ex Filanda, la settima edizione di AbilityChef, la gara di cucina per persone con disabilità ideata e organizzata da Associazione Argilla, con il patrocinio e il supporto di MasterChef Italia e la collaborazione del ristorante stellato Due Colombe di Borgonato di Franciacorta.

Otto coppie formate da persone con disabilità e un aiutante si sono sfidate ai fornelli in un format in perfetto stile MasterChef: dopo aver scoperto gli ingredienti sotto le MisteryBox hanno dovuto cucinare un piatto che è stato poi valutato dalla giuria composta dallo chef stellato Stefano Cerveni, dallo chef insegnante della cooperativa InChiostro Roberto Bulgaro e dalla food blogger bresciana Giulia Ragone.

“L’obiettivo è offrire alle persone con disabilità un’occasione nella quale possano esprimere al massimo le proprie competenze e la loro passione per la cucina”, afferma il presidente di Argilla Christian Pozzi.

Dopo la gara i/le concorrenti e le più di cento persone del pubblico hanno gustato il buffet stellato preparato e servito dalla brigata dello chef Cerveni, il momento conviviale è stato accompagnato dalle note del raffinato Duo Diamanti e da un piccolo cameo della casalasca Marta Coletti, in arte Bertuccia, che si è esibita al Theremin”.

Quest’anno l’ambita coppa “AbilityChef 2024” è andata a Monica Vagni della Cooperativa il Seme di Castelleone e al suo aiuto cuoco Loris Marcellini: il loro piatto dal titolo “Seme Fiorito” ha colpito nel segno; oltre alla vincitrice ci sono state delle menzioni speciali che hanno valorizzato i punti di forza di ogni piatto.

La prossima edizione si terrà a giugno 2025.

© Riproduzione riservata