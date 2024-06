Si aprirà giovedì 27 giugno, con l’evento musicale Volkswagen Stradeejay, l’edizione 2024 de I Giovedì d’estate, che quest’anno avranno il tema delle Olimpiadi come filo conduttore. Le iniziative sono state presentate martedì mattina nella sede di Confcommercio Cremona.

“Ormai sono diventari un brand, che porta ogni volta in citta migliaia di persone” ha commentato Eugenio Marchesi presidente di Botteghe del Centro. “Un modo per valorizzare il centro cittadino”.

“Come ogni anno presentiamo degli eventi che sono diventati di importanza sociale” ha aggiunto Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Cremona. “C’è un programma che racchiude un movimento di interesse per tutta la provincia”.

Molti, in effetti, gli eventi in programma. Proprio a partire dalla Stradeejay, alla sua sesta edizione, che prenderà il via alle 21, in piazza Stradivari. “L’evento di quest’anno è un grande risultato, ottenuto grazie a un lavoro di squadra” ha sottolineato Andrea Marchesi, promotore dell’evento. “Quest’anno abbiamo attivato una partnership con Volkswagen, per cui la nuova Golf sarà presentata a Cremona per la prima volta”. Il tema dell’evento, Flower Power, riporta al periodo dei figli dei fiori. Anche per questo la musica della serata partirà con il sound anni 70/80, e una tribute band degli Abba.

“Poi la serata decollerà con gli oltre 40 dj che parteciperanno”. Ci sarà anche uno special guest, Mario Fargetta, “che per l’occasione presentera il suo nuovo brano, un remix di Figli delle Stelle” continua Marchesi. “Altro ospite di rilievo sarà il giovane dj Kharfi. Quindi gran finale con ragazzi de l’Ape-Si”. La serata sarà presentata dallo stesso Marchesi, insieme a Michele Mainardi, voci cremonesi di Radio Dj.

I Giovedì d’estate entreranno quindi nel vivo dal 4 luglio, con il primo appuntamento, Cremona olimpica. Per l’occasione, una fiaccolata partirà dalla società sportiva Stradivari, per raggiungere le Canottieri, quindi procedere lungo viale Po, corso Vittorio Emanuele, e fino a piazza Stradivari, dove la campionessa olimpica Valentina Rodini accenderà la fiaccola per dare il via ufficiale alla manifestazione.

Il secondo appuntamento, l’11 luglio, sarà dedicato a Giochi in piazza: grazie alla collaborazione con l’associazione La Buca del Coboldo, piazza Stradivari si trasformerà in uno spazio dedicato ai giochi da tavolo, con la partecipazione di altre numerose realtà del mondo ludico, come gli scacchisti, il subbuteo, gli sport amatoriali, il centro fumetto e il Circo Luce, che porterà i giochi antichi.

Il terzo appuntamento, il 18 luglio, Giovani e Sociale, sarà realizzato con la collaborazione con L’Agro ai Giovani” di Agropolis e molte realtà del terzo settore e del volontariato giovanile. Saranno presenti stand del settore sociale.

Infine, quarto e ultimo giovedì, il 25 luglio, sarà dedicato alla Mobilità compatibile e vedrà in campo le principali novità nel mondo dei motori ibridi ed elettrici, ma darà spazio anche alla mobilità lenta, legata al cicloturismo.

Tante le manifestazioni collaterali: sport, musica dal vivo, mecatino artigianale, street food in largo Boccaccino, uno spazio per i giochi in piazza Roma, performance teatrali, appuntamenti letterari, visite guidate a cura di Target Turismo, e via di seguito.

Ma uno spazio particolare sarà dedicato anche al mondo del sociale: i Giovedì d’estate ospiteranno infatti uno stand per promuovere l’iniziativa Pasto Sospeso, promosso dal Rotary Club Cremona, che con la collaborazione di oltre 70 negozi in tutta la città punta a raccogliere pasti per donarli alle cucine benefiche gestite dalla San Vincenzo. Un’iniziativa “nata a novembre quasi per caso, ma che ha avuto uno sviluppo inaspettato” spiega il presidente, Claudio Bodini. “Ogni cittadino può comprare dei tiket, che poi vengono dati alla San Vincenzo per offrire dei pasti ai propri assistiti”.

