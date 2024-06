Il maltempo non offre tregua al nord Italia: le piogge torrenziali di questi giorni stanno mettendo a dura prova il territorio e non sono mancati fenomeni di allagamenti e danni un po’ ovunque, sebbene per fortuna le precipitazioni delle ultime ore non abbiano provocato conseguenze nel Cremonese.

D’altro canto, secondo i dati del Centro Meteo Lombardo, nella giornata di martedì sono già scesi quasi 25 mm di pioggia, e dall’inizio del mese 91, mentre sono pari a 746 mm le precipitazioni da inizio dell’anno: un numero quasi da record.

I problemi maggiori, in ogni caso, li sta vivendo la vicina Emilia Romagna, tanto che i Vigili del Fuoco di Cremona sono partiti alle 7 della mattina con l’automezzo anfibio per raggiungere il Comune di Scandiano (Reggio Emilia) e prestare il proprio sostegno negli interventi dovuti agli allagamenti ed alle esondazioni dei corsi d’acqua.

Secondo il dipartimento della Protezione civile, l’allerta meteo proseguirà per tutta la giornata di martedì, per poi cessare dalle prime ore di mercoledì, quando dovrebbe tornare il bel tempo. lb

