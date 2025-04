Si è svolta giovedì 3 aprile nella Sala Consiliare della Provincia di Cremona, la seduta del Cantiere 2 – Formazione. Università e Its dell’Ats Io Ci CRedo. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra enti locali, università e Its, volto a consolidare una rete territoriale capace di rispondere in modo innovativo e integrato alle sfide della formazione e dell’inserimento lavorativo.

“La formazione rappresenta uno degli assi strategici su cui si gioca il futuro del nostro territorio” ha dichiarato in apertura il Consigliere Provinciale Edoardo Vola, che ha presieduto i lavori insieme al collega Giovanni Gagliardi. “Valorizzare la rete di competenze presenti e rafforzare i collegamenti tra scuola, università e impresa è una priorità che richiede il contributo di tutti”.

Barbara Faroni, dirigente del settore lavoro e formazione, risorse umane, servizi trasversali e progetti europei della Provincia di Cremona, ha illustrato il ruolo centrale della Provincia nella gestione dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro, ponendo l’accento su strumenti fondamentali come la dote unica lavoro, i percorsi per l’autismo, gli incentivi alle imprese, i tirocini e i progetti per soggetti fragili, tra cui donne vittime di violenza e migranti.

È stato evidenziato anche il lavoro di orientamento nelle scuole, il supporto alla contrattualistica dell’apprendistato, l’osservatorio sul mercato del lavoro e la gestione delle crisi aziendali. Laura Braga, del settore patrimonio, edilizia, edifici scolastici e Runts, ha sottolineato la necessità di costruire filiere formative coerenti e coordinate, intervenendo anche sul tema del dimensionamento scolastico e dei servizi di trasporto, in funzione delle esigenze delle comunità locali.

Il consigliere Gagliardi ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di dotare il territorio di una visione strategica per lo sviluppo delle infrastrutture scolastiche e universitarie, riconoscendo allo stesso tempo l’impegno quotidiano del personale della Provincia, nonostante le risorse limitate. Ha evidenziato come il calo demografico renda ancora più necessario un lavoro sinergico tra tutte le componenti del sistema formativo.

Nel corso dell’incontro, Paola Brugnoli, direttore di CR.Forma, ha presentato i percorsi formativi dell’ente accreditato, segnalando un significativo aumento delle iscrizioni nella sede di Crema, in controtendenza rispetto al calo demografico.

Ha evidenziato l’impegno nella formazione degli adulti, nei percorsi di inclusione, nella scuola di restauro e nei progetti di alfabetizzazione per stranieri, sottolineando l’urgenza di rafforzare la presenza di mediatori culturali. CR.Forma si conferma luogo di accoglienza e ascolto delle fragilità, con una forte vocazione alla collaborazione con le realtà territoriali.

Il professor Gianni Ferretti, pro-rettore del Politecnico di Milano, ha illustrato il progetto della nuova sede universitaria a Cremona, che si caratterizzerà per una forte specializzazione nei settori dell’acustica, dello smart agrifood, dell’informatica e della gestione d’impresa, consolidando il ruolo dell’ateneo nel sistema formativo locale.

Il professor Edoardo Fornari, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha raccontato lo sviluppo della sede cremonese del campus di Santa Monica, che oggi ospita oltre 500 studenti ed è un punto di riferimento per l’agrifood, ma anche per la formazione multidisciplinare e post laurea. La Cattolica, con le sue 12 facoltà, mette a disposizione del territorio un patrimonio di competenze trasversali, inclusa la psicologia dei consumi a supporto delle imprese. È stato inoltre annunciato un webinar dedicato ai dazi internazionali previsto per giovedì 10 aprile.

Annalisa Longari, per Ats Val Padana, ha illustrato il percorso della laurea triennale in assistenza sanitaria, mentre la dottoressa Adele Luccini, dell’Università degli Studi di Brescia, ha presentato le proposte di laurea triennale in ambito sanitario sviluppate in collaborazione con l’Asst di Cremona, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra università e sistema ospedaliero locale, anche in vista del futuro polo universitario che sorgerà accanto al nuovo ospedale.

Valentina Nucera, direttore della Fondazione Its Academy Cremona, ha descritto le opportunità offerte dagli Istituti Tecnici Superiori per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, annunciando il progetto di un nuovo campus Its nell’area ex Olivetti.

In chiusura, Paola Brugnoli ha ribadito la disponibilità dell’ente a svolgere un ruolo di facilitazione per rafforzare il lavoro di rete e aiutare i giovani a costruire una visione condivisa del futuro, anche attraverso modelli virtuosi di collaborazione. La seduta si è conclusa con la nomina ufficiale della dott.ssa Brugnoli quale Team Leader del Cantiere 2 – Formazione. Università e Its, con il compito di coordinare i lavori futuri del gruppo.

