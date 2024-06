L’indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” ha fornito un prezioso contributo per la celebrazione del 250° anniversario delle Fiamme Gialle di Cremona.

Nonostante l’ultima campanella dell’anno scolastico 2023/2024 fosse suonata il 7 giugno, l’istituto era rimasto operativo per supportare gli eventi locali anche durante l’inizio della pausa estiva. Gli studenti dell’Einaudi si sono così schierati al fianco della Guardia di Finanza, sotto la guida del comandante provinciale, colonnello Massimo Dell’Anna, per onorare questo importante traguardo del corpo.

La cerimonia, che si è svolta presso il campus “Santa Monica”, ha visto docenti di sala e cucina – Michele Franzini, Cristian Fusco, Giuseppe Micocci, Cristian Ruggeri, Massimiliano Ruscelli e Dionisi Zoppi – collaborare con gli allievi delle classi terze e quarte per preparare un ricco buffet per i circa duecento ospiti.

Il menu ha incluso una varietà di prelibatezze dolci e salate, come porchetta, focaccine, pizzette, panini, salumi, formaggi, insalata di riso con primo sale, tiramisù, tartellette, fiamme al cioccolato e spiedini di frutta. Un momento clou della serata è stata la presentazione di una torta decorata a tema per celebrare l’occasione.

Alla manifestazione ha partecipato anche la preside dell’istituto, Nicoletta Ferrari, in rappresentanza dell’intera scuola di via Bissolati. L’IIS “L. Einaudi” offre, oltre ai corsi di enogastronomia e ospitalità alberghiera, percorsi formativi in Turismo, Grafica e Comunicazione, Servizi commerciali e per la Sanità e l’assistenza sociale, oltre a un corso serale di ristorazione.

