(Adnkronos) – Un bambino di 12 anni è annegato questa mattina a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Il ragazzino si sarebbe tuffato e poi non è più riuscito a emergere. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.