Si sta componendo la squadra di Andrea Virgilio, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe scelto per la carica di vicesindaco Francesca Romagnoli. Attuale presidente del Comitato di Quartiere Concordia – Cascinetto – Villetta, ha ottenuto al primo turno 153 preferenze nella lista civica Fare Nuova Cremona Attiva. Lavora a Servimpresa, l’azienda speciale della Camera di Commercio che si occupa di servizi funzionali allo sviluppo delle imprese, dalla fase dell’incubazione fino alla formazione continua e ai rapporti con il mondo universitario. Fino all’ultimo il suo ingresso in Giunta sarebbe stato in competizione con quello di Riccardo Merli, proveniente dalla stessa lista e già consigliere negli ultimi 5 anni.

Si consolidano poi i nomi di Luca Burgazzi, Simona Pasquali (Ambiente), Santo Canale, Paolo Carletti (area urbanistica) Luca Zanacchi, Roberta Mozzi e con Luciano Pizzetti presidente del Consiglio.

Una Giunta, dunque, con una forte componente di uomini e donne espressione diretta del Partito democratico, ma che riserva ad una “civica” un ruolo di primo piano. Mancano ancora due tasselli per completare il puzzle che potrebbe risultare definitivo nelle prossime ore.

