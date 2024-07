E’ Marta Cavalli, la 26enne campionessa di ciclismo pizzighettonese che corre nella FDJ-Suez, la sfortunata protagonista dell’incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale codognese, alla rotonda tra Pizzighettone e Maleo. E’ stata investita mentre si allenava insieme a un’altra persona. In suo soccorso è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa che ha portato la ragazza all’ospedale di Cremona in codice giallo.

Inizialmente le condizioni della giovane erano sembrate piuttosto gravi ma fortunatamente una volta giunta in ospedale sono state ridimensionate, Marta, che è sempre rimasta vigile e cosciente, ha accusato male al collo e alla schiena in seguito alla botta.

Il presidente provinciale di Federciclismo, Antonio Pegoiani, in contatto con la famiglia, ha ricordato l’incontro a Offanengo nell’autunno scorso con la Fondazione Michele Scarponi nel quale era intervenuta anche Cavalli “la vita frenetica di tutti i giorni – ha sottolineato Pegoiani – mette a rischio non solo i nostri ragazzi durante gli allenamenti, ma tutti coloro che vanno in bicicletta, purtroppo il ciclista non viene rispettato“.

