Ravenna, sequestrate vongole e 6 imbarcazioni per bracconaggio ittico

RAVENNA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle ravennati, nell’ambito delle attività di iniziativa volte a contrasto dei traffici illeciti, hanno scoperto 5 soggetti intenti a pescare abusivamente vongole all’interno dell’area portuale e, più precisamente, in acque prospicienti a siti petrolchimici ed industriali. Di particolare rilievo i risultati dell’operazione, che ha portato al sequestro, finalizzato alla confisca, di 1,8 tonnellate circa di pescato e di 6 imbarcazioni dotate non solo di motori sovradimensionati, ma anche di turbine aspiranti funzionali a contenere i tempi delle operazioni di pesca, ma dannose per l’equilibrio dell’ecosistema marino e, anche per questo, in spregio delle norme che regolamentano tale settore.(ITALPRESS)

trl/gsl