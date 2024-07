I carabinieri di Cremona hanno denunciato per falsità materiale un uomo di 34 anni, con precedenti di polizia a carico. Verso le 17.30 del 4 luglio, la pattuglia, durante un controllo alla circolazione stradale a Gadesco Pieve Delmona, ha fermato il 34enne, che era solo in auto. Il documento che ha mostrato ha subito destato sospetti. I militari hanno infatti deciso di approfondire le verifiche in quanto il documento era palesemente difforme rispetto a quelli originali, avendo alcune caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali e, in particolare, imperfezioni di stampa, assenza di caratteristiche di sicurezza, contrassegni e filigrana, nonché qualità e fattura del materiale molto differente.

Inoltre, dal controllo attraverso le banche dati, è emerso che pochi mesi fa l’uomo era stato denunciato perché era in possesso di un’altra patente falsa. Per questo motivo, il documento é stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falsità materiale. Tenuto conto che non era in possesso di un valido titolo abilitativo alla guida ed era sprovvisto di assicurazione, é stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente e per mancanza di copertura assicurativa, con contestuale sequestro del veicolo.

