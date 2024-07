Incendio devastante nel cuore della notte in un’azienda di Monte Cremasco, produttrice di materie plastiche e polistirolo, situata nella zona industriale. Le fiamme hanno cominciato a divampare sulla facciata laterale del capannone, fino a raggiungere l’interno della ditta e, di conseguenza, divorare quasi completamente l’edificio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crema, i quali hanno cominciato immediatamente le operazioni di spegnimento. Le gettate d’acqua iniziali, però, non hanno prodotto gli effetti sperati, ed è stato necessario l’intervento del 115 di Lodi e Cremona.

Sul posto anche i Carabinieri di Crema per le informazioni sulla dinamica. Al momento le cause sono da accertare. La nube di fumo si è sollevata in cielo per diversi chilometri, mostrandosi ben evidente anche nei territori del Milanese e del Lodigiano, evidenziando la gravità dell’incendio. Le operazioni sono tuttora in corso.

Riccardo Lionetto

