I Carabinieri di Cremona hanno denunciato un uomo di 25 anni per il rifiuto di sottoporsi al test sull’uso di stupefacenti da parte del conducente di un veicolo e per il porto di un coltello, anche segnalandolo alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. La sera dell’8 luglio, verso le 21, una pattuglia della Radiomobile si trovava a Soresina e, in una via del centro, ha notato un’auto sospetta con due persone a bordo. L’uomo alla guida, alla vista del mezzo di servizio, ha assunto un atteggiamento strano, continuando a girarsi e a controllare dagli specchietti per capire cosa facessero i militari di pattuglia, spesso chinandosi all’interno dell’abitacolo. L’auto è stata bloccata poco dopo e i due sono stati identificati. Durante il controllo, il conducente era molto nervoso ed agitato. I militari hanno sentito provenire dall’abitacolo un forte odore di stupefacente e, a quel punto, l’uomo ha detto di avere fretta di andare a casa perché in ritardo. I militari hanno spiegato che dovevano procedere con i controlli e hanno perquisito lui e la sua auto. Dentro una tracolla nascosta sotto un tappetino, i militari hanno trovato un pezzo di hashish del peso di 13 grammi, mentre in un vano portaoggetti è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri.

Inoltre, tenuto conto del suo stato di alterazione e delle sue condizioni fisiche complessive che evidenziavano chiari ed evidenti sintomi di una recente assunzione di stupefacenti, i Carabinieri hanno chiesto all’uomo di sottoporsi alle analisi di laboratorio al fine di verificare se avesse assunto droghe prima di porsi alla guida, ma ha rifiutato categoricamente di seguire i militari in ospedale. Droga e coltello sono stati sequestrati ed il 25enne è stato denunciato per il rifiuto di eseguire il test sull’uso di droghe e per il porto dell’arma da taglio, è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di droga e la sua patente di guida è stata ritirata, mentre l’auto è stata affidata al proprietario.

