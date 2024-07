Vigili del Fuoco impegnati nell’operazione di spegnimento di un incendio in mattinata all’angolo tra corso Matteotti e via Pallavicino. A prendere fuoco, una bicicletta elettrica che si trovava all’interno del civico 33 del corso dove si trova un negozio di kebab e pizzeria. Due le squadre impegnate per spegnere il fuoco: nell’incendio non sarebbero coinvolte persone e non ci sarebbero stati feriti. La presenza dei Vigili del Fuoco in loco ha destato la curiosità di residenti e passanti che sono corsi in strada per capire l’accaduto.

© Riproduzione riservata