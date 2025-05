È stato inaugurato all’interno del Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina l’RDM Studio, un ambulatorio di Oculistica. A guidarlo è la dottoressa Laura Regali, professionista con una lunga esperienza maturata in strutture d’eccellenza in Italia e negli Stati Uniti. “La vista è un bene prezioso e troppo spesso trascurato. Ho colto l’opportunità della collaborazione con il Nuovo Robbiani per portare qui un ambulatorio d’eccellenza, con attrezzature all’avanguardia, in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti, senza costringerli a recarsi in strutture distanti.”

L’ambulatorio, privato, è attrezzato per la cura di tutte le patologie del segmento anteriore (sindrome dell’occhio secco, cheratocono, distrofie), del segmento posteriore (maculopatie, retinopatie, neuropatie) e del glaucoma. “Disponiamo di strumentazione diagnostica di ultima generazione per effettuare esami estremamente approfonditi, fondamentali per una diagnosi precoce e un monitoraggio accurato delle patologie oculari. Ciò consente di attivare tempestivamente il percorso di cura più indicato per la specifica situazione del paziente.”

Presso l’istituto è attivo un servizio di chirurgia della cataratta. “Accompagniamo il paziente in ogni fase, dal pre-ricovero ai controlli post-operatori, sollevandolo da qualsiasi aggravio gestionale”.

A rendere ancora più speciale il progetto è la composizione del team, tutto al femminile. “Non è stato pianificato, ma è il risultato naturale della selezione di professioniste straordinarie, con cui condivido etica e approccio al lavoro. Ne nasce un ambiente empatico e attento, dove ogni paziente si sente davvero al centro”.

E a proposito di attenzione al paziente, un altro elemento distintivo: “A breve disporremo di un innovativo retinografo, che ci consentirà di effettuare visite senza dilatazione della pupilla, rendendo non più necessario l’accompagnamento del paziente presso il nostro istituto.” E per il futuro? “Stiamo organizzando campagne di screening, soprattutto per le fasce più a rischio come anziani, diabetici e ipertesi. Investire nella prevenzione è il modo più intelligente per tutelare la salute.”

