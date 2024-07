Sarà il Torino l’avversario dei grigiorossi nel test-match in programma a Pinzolo sabato 27 luglio. Il fischio d’inizio al campo sportivo “Pineta” è previsto alle ore 16. Va così a comporsi il quadro definitivo delle amichevoli pre campionato della Cremonese.

CREMO-GIANA: VARIAZIONE DI SEDE

Intanto, la prima amichevole, inizialmente programmata a Desenzano con la Giana Erminio, si giocherà invece sabato 20 luglio al campo “Soldi” a causa dell’insorgere di un problema al manto erboso della struttura gardesana. La partita inizierà alle ore 18 e si disputerà a porte chiuse in quanto in questo periodo l’impianto di via Postumia è sottoposto ad una serie di lavori di miglioramento necessari ad ospitare le partite dell’imminente campionato di Primavera 1 che impediscono l’accesso al pubblico. Ma per tutti i tifosi grigiorossi ci sarà la possibilità di seguire in tv l’intera partita. Cremona 1, infatti, trasmetterà in diretta la prima uscita dei grigiorossi contro la Giana, compagine di Serie C.

LE ALTRE AMICHEVOLI

Dopo il test match con il Torino, sempre a Pinzolo la Cremonese affronterà il Trento (mercoledì 31 luglio, ore 17) e il Lumezzane (domenica 4 agosto, ore 17).

