Il Luppolo in Rock 2024, che si terrà dal 19 al 21 luglio presso il Parco delle Colonie Padane di Cremona, si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di rock e metal. Questa sesta edizione del festival vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale come Gamma Ray, Amorphis, Paradise Lost e Folkstone e molti altri che saranno i protagonisti rispettivamente delle giornate di sabato, domenica e venerdì.

Il festival, dall’atmosfera unica, offrirà non solo concerti ma anche una serie di attività collaterali che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti. Sarà infatti allestita un’area a ingresso libero con DJ set, after party, zone dedicate alla ristorazione e mercatini artigianali, rendendo l’evento un’occasione di divertimento oltre che di grande musica. Tra le altre band che si esibiranno durante il festival figurano nomi noti come Alestorm, Myrath, Saor Patrol, Brainstorm e Skeletoon, offrendo una varietà di generi che spaziano dal folk metal al power metal, per soddisfare i gusti di tutti gli amanti del rock.

La location, situata lungo il fiume Po, contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva e accogliente per tutti i presenti. I biglietti per l’evento sono ancora disponibili, con varie opzioni tra cui abbonamenti per i tre giorni e biglietti giornalieri. Il festival è nato nel 2018 da un gruppo di amici appassionati di rock e metal e una birreria ed è arrivato ad attrarre star della musica internazionale. Per ulteriori dettagli su biglietti, line-up completa e altre informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del festiva www.luppoloinrock.com

