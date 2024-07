“Una notte per prendere 3 cinghiali Quanto ci costano questi droni?”

“Nella notte tra l’11 e il 12 luglio, nei comuni casalaschi di Torricella del Pizzo, Gussola e Martignana di Po, sono stati catturati ben tre cinghiali, dopo un intervento di monitoraggio e controllo che ha coinvolto il Reparto Operazioni del Comando Operazioni Aerospaziali del Ministero della Difesa. Tanto rumore per nulla vien da dire. Ma quanto ci costa tutto questo ‘rumore’?. Per contrastare efficacemente il diffondersi del contagio di questo terribile virus ci si attenderebbero numeri ben più consistenti. Chiediamo a Regione Lombardia quanto sia costata quella singola operazione di monitoraggio di una intera notte e quale sia il target numerico di cinghiali che ci si prefigge di catturare in ogni intervento di monitoraggio e controllo con l’ausilio di attrezzatura militare, in vista dei prossimi interventi che si terranno nelle province meridionali della Lombardia”.

Matteo Piloni, consigliere regionale Pd

