Crescono in maniera importante gli accessi al pronto soccorso di Cremona, che non solo sono tornati ai livelli pre-covid, ma li hanno addirittura superati. Se nel 2021 gli accessi sono stati 44.655, nel 2022 sono passati a 51.926, per arrivare addirittura a 56.372 nel 2023. Mentre nel 2019 erano stati 55mila. E l’andamento del 2024 lascia supporre un ulteriore incremento, considerando che solo nei primi sei mesi dell’anno i cittadini che si sono rivolti all’emergenza-urgenza dell’ospedale sono già stati 29.258. In due anni, quindi, si contano quasi 12mila accessi in più.

“I pazienti quando hanno un problema spesso scelgono di rivolgersi al servizio che si attiva più velocemente, e per questo si recano al pronto soccorso” sottolinea il primario, Francesca Co’. “Cercano risposte ai loro bisogni di salute, e dargliele è la nostra missione. Se nel 2020 ricevevamo soltanto pazienti covid, negli anni successivi la situazione è tornata alla normalità, ma l’accesso ha continuato a crescere”.

Fortunatamente la struttura è oggi in grado di gestire meglio i pazienti, grazie alla recente riorganizzazione. “Ci sono nuovi protocolli che ci permettono di far fronte anche a questi numeri” sottolinea il primario. A partire dalla “nuova codifica dei codici di triage, che ora sono numerici, e con protocolli dettati dalla Regione Lombardia”.

In sostanza, oggi si attua la cosiddetta presa in carico anticipata, “grazie alla quale il paziente, una volta avvenuto il triage, viene preso in carico da un infermiere formato, detto infermiere di flusso, che prende in carico il paziente, lo sottopone a esami ematici ed eventualmente inizia già alcune terapie, come la gestione del dolore o l’idratazione. In questo modo il tempo di attesa non è più tempo perso, ma acquisisce un valore”.

Una volra che arrivano i risultati degl esami, la precedenza alla visita medica sarà assegnata, a parità di codice, ai pazienti che presentano esami alterati.

