Mantiene la delega allo Sport l’assessore Luca Zanacchi, ma per lui anche commercio e viabilità. Proprio in queste ore l’assessore ha avuto un incontro con Confcommercio per questioni operative che riguardano tra l’altro gli eventi da mettere in campo per il Natale. Si sta pensando anche a come potenziare il Duc, (distretto urbano del commercio) con strategie condivise da tutti gli attori oltre a cercare fondi per tutte le attività di rigenerazione e non solo.

Sul fronte della Ztl l’assessore ha spiegato che al vaglio c’è l’idea di individuare porzioni di vie per pedonalizzarle. Tra gli obiettivi che l’assessore in accordo con il sindaco Virgilio si è posto quella di risolvere il contratto capestro con Saba.

