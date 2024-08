Canottaggio, Abbagnale “Argento del 4 di coppia ha un sapore speciale”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il quattro di coppia ha fatto una grandissima gara, non era facile. Sono diversi anni che non riuscivamo a salire sul podio nonostante avessimo sempre buoni equipaggi, è stata una gara mozzafiato: gli olandesi sono stati leggermente più forti di noi ma tenere dietro Polonia, Inghilterra e le altre nazioni non era facile nè scontato, stracomplimenti a

questi ragazzi”. Il presidente della Federcanottaggio Giuseppe Abbagnale si gode lo splendido argento olimpico arrivato oggi a Parigi grazie a Chiumento, Gentili, Panizza e Rambaldi che hanno

dedicato poi la medaglia all’ex compagno Filippo Mondelli. Quest’ultimo, che era stato inserito nella squadra per gli scorsi Giochi, si era poi gravemente ammalato (osteosarcoma) fino a spegnersi nei mesi appena precedenti alle Olimpiadi. “Ci tenevano a omaggiare la sua memoria con una medaglia e anche per questo ha un sapore speciale”, aggiunge Abbagnale.

