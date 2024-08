Incidente Milano, furgone travolge 4 persone: un morto

(Adnkronos) – Grave incidente nel centro di Milano: un furgone ha travolto quattro pedoni. Un morto e tre feriti, di cui uno grave. Ad avere la peggio un 30enne che, in arresto cardiocircolatorio, è deceduto poco dopo l’arrivo in codice rosso all’ospedale Niguarda. In codice giallo, invece, dopo l’incidente all’angolo tra via Boccaccio e piazza Giovine Italia, un 21enne che è stato ricoverato al San Raffaele con traumi a cranio, volto, gamba e braccia.

L’ipotesi è che l’incidente, avvenuto alle 16,30 circa, possa essere stato causato da un malore dell’autista del furgone. L’uomo, di 55 anni, è stato portato in codice verde all’ospedale San Carlo con un trauma minore alla schiena.

Gli altri due pedoni feriti sono una 21enne, portata in ospedale in codice verde per un trauma a una gamba e un 50enne, medicato sul posto.

Lo fa sapere in una nota l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta insieme a vigili del fuoco e polizia locale, con due automediche, un’auto infermieristica e quattro ambulanze.