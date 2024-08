Un altro incidente sulle strade cremonesi, stavolta poco dopo le 18 di un venerdì 2 agosto costellato di sinistri stradali, di cui uno purtroppo mortale. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto sulla statale Paullese all’altezza di Cappella Cantone, con uno scontro frontale tra due auto. Due le persone coinvolte, per una di esse – non in pericolo di vita – è stato allertato l’elisoccorso da Brescia.

Sul posto la Polstrada per i rilievi, i Vigili del Fuoco di Cremona e un’ambulanza della Croce Verde.

