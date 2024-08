La scorsa notte si è accorto della presenza di un uomo con il volto coperto grazie al sistema di sorveglianza che ha ripreso una persona che si aggirava nei pressi della propria abitazione. Così un residente della zona di Sant’Ambrogio ha avvisato immediatamente le forze dell’ordine, segnalando la presenza del ladro che era evidentemente intenzionato ad entrare in casa sua per rubare. Nel frattempo, però, il malvivente, resosi conto di essere stato scoperto, si è dato alla fuga prima dell’arrivo delle pattuglie della polizia, che in quel momento erano impegnate nel servizio di controllo del territorio.

Il sopralluogo effettuato nelle vie limitrofe effettuato dal personale della Questura ha dato esito negativo. Dunque Sant’Ambrogio torna nel mirino dei ladri. Una zona più volte presa di mira insieme ad altri quartieri cittadini, come il Boschetto e il Villetta, dove recentemente una ventina di residenti, esasperati dalle continue incursioni, ha presentato un esposto in procura. Una decina i colpi, soprattutto nelle abitazioni di Via Aniense, Via Ca’ del Vescovo e Via Lodi Mora. Ladri scatenati anche della zona di Sant’Ambrogio, tra colpi andati a segno e quelli sventati grazie ad allarmi, sistema di videosorveglianza e chat di quartiere di controllo del vicinato. I residenti sono preoccupati, in particolare in questo periodo, quando in molti vanno in ferie e le case si svuotano, facendo gola ai ladri.

Ed è qui che, oltre agli accorgimenti tecnologici, funziona il vecchio metodo dell’amico che passa a controllare casa, che entri di tanto in tanto, che passi a svuotare la cassetta della posta e che accenda le luci. Ma è bene anche individuare i punti deboli dell’abitazione prima di andare in vacanza, magari provvedendo a illuminare le aree più buie o istallando punti luce a tempo. E poi gli strumenti di difesa passiva, inferriate, porte blindate e sistemi di allarme adeguati. Si consiglia anche, per rendere più difficile il lavoro ai ladri, di non pubblicare sui social i propri programmi di viaggio.

