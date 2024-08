Nel tardo pomeriggio di sabato 2 agosto, intorno alle ore 19.40, due squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Cremona sono partite con alcuni mezzi specifici, ossia Aps (Auto Pompa Serbatoio), Ca (Pickup) e carrello Aib (Anti incendio boschivo), per fornire il proprio supporto alle squadre dei colleghi di Roma, fortemente impegnate in questi giorni per l’emergenza incendi, che stanno devastando la zona.

