Parigi 2024, Evenepoel bis: secondo oro nel ciclismo

Remco Evenepoel concede il bis alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, dopo la medaglia d’oro nella cronometro, oggi 3 agosto trionfa anche nella prova in linea su strada ai Giochi olimpici. Il ciclista belga supera indenne una foratura nella fase finale della gara: è costretto a cambiare bici ma si impone comunque in solitaria precedendo i francesi Valentin Madouas, medaglia d’argento, e Christophe Laporte, medaglia di bronzo. Con il risultato di oggi, il belga entra nella storia: è il primo ciclista a vincere entrambe le prove su strada ai Giochi.

“Un po’ troppi brividi. A 4 km dall’arrivo ero quasi sicuro di vincere, poi mi ritrovo con una ruota forata: non fa bene allo stress…”, dice il belga alla fine. “E’ un sogno che si avvera: ho ottenuto tutto ciò a cui puntavo in questo mese. Dopo il terzo posto al Tour, due medaglie d’oro: non trovo parole per descrivere la mia stagione”.