Mentre proseguono i lavori di sostituzione serramenti nella palestra comunale di Paderno Ponchielli per l’efficientamento energetico dell’edificio, altri interventi sono stati deliberati nel Consiglio Comunale del 31 luglio con una variazione di bilancio e una ripresa di avanzo di amministrazione.

Si tratta del rifacimento dell’incrocio tra la via Ponchielli e la via Buonarroti alle porte del paese entrando da Casalbuttano e del rifacimento del ponte in località Cascina Villaretta; il quadro economico della nuova intersezione stradale è di 105mila euro, di cui 45mila stanziati dall’ente Provincia di Cremona, mentre il quadro economico del ponte è di 63mila euro.

I lavori inizieranno in autunno per concludersi, secondo le sime, entro fino 2024; rientrano in un più ampio quadro di progetti che intende promuovere l’amministrazione, insediata a giugno con la rielezione del sindaco Cristiano Strinati.

Il servizio di Federica Priori

