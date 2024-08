E’ di una vittima il bilancio del tragico schianto che si è verificato all’alba di lunedì a Cremona, in via Acquaviva, dove due auto si sono scontrate frontalmente, con violenza, intorno alle 5.40.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre i feriti dalle lamiere: un uomo di 52 anni e una donna di 50. Per quest’ultima, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatare i decesso. L’uomo, rimasto comunque gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cremona.

Dei rilievi del caso si stanno occupando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cremona, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto accertato, l’auto della donna, una Lancia Y, che procedeva in direzione Cremona, avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta, senza riuscire a evitare l’impatto con la Renault Megane condotta dal 52enne, che sopraggiungeva in quel momento.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Laura Bosio

© Riproduzione riservata