Una residenza artistica si aggiunge al progetto Masterclass promosso dalla Camera di Commercio nell’ambito del Cremona Summer Festival: è il Cremona Music Camp al via con la prima edizione, che ha portato nella città del Torrazzo un gruppo di 60 elementi fra giovani strumentisti della Metropolitan Youth Orchestra of Hong Kong e accompagnatori provenienti dalla Cina.

Grazie al supporto artistico della startup culturale BeMyMusic, in questi giorni gli studenti si stanno perfezionando con stimati docenti delle principali istituzioni musicali della Regione. Coglieranno inoltre l’occasione per visitare la terra natale di Stradivari. Anche gli accompagnatori sono stati coinvolti, con un laboratorio sul belcanto.

L’esperienza cremonese della Metropolitan Youth Orchestra of Hong Kong confluirà nel concerto diretto dai Maestri Antonio De Lorenzi e Hector Raul Dominguez in programma giovedì alle 21 in Cortile Federico II, aperto al pubblico con ingresso libero.

