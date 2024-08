Si avvicina la conclusione del pellegrinaggio a Lourdes promosso da Unitalsi Lombarda, cui hanno partecipato anche 80 cremonesi accompagnati dal Presidente di Unitalsi Cremona Tiziano Guarneri e dall’assistente don Maurizio Lucini; l’associazione ecclesiale che da oltre un secolo organizza viaggi per malati e disabili nei principali santuari europei, ha condiviso quest’anno alcune giornate al Santuario di Nostra Signora con la Diocesi di Cremona, che ha condotto i pellegrini in un percorso spirituale in Europa guidato dal Vescovo Napolioni.

La messa finale verrà officiata sabato pomeriggio prima del rientro in Italia, ma già in queste ore i pellegrini tracciano un bilancio positivo dell’esperienza di fede e di condivisione vissuta ai piedi dei Pirenei.

Fra gli appuntamenti più sentiti della settimana, la messa Internazionale celebrata nella basilica ipogea dedicata a San Pio X, poi “I Passi di Bernadette” un itinerario per la città di Lourdes nei luoghi di vita della giovane veggente, e ancora la suggestiva processione “aux flambeaux”. La giornata di venerdì si è aperta con la Messa alla Grotta di Massabielle, funzione seguita dal “gesto dell’acqua” che dopo la pandemia di Covid19 sostituisce il bagno nelle piscine.

Il servizio di Federica Priori

