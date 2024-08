(Adnkronos) – Dalle 8.25 alcune squadre dei vigili del fuoco di Brindisi sono al lavoro a Cisternino per il crollo di un trullo dovuto a un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. Una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sono in corso le ricerche di un uomo sotto le macerie segnalato come disperso.