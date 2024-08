Un uomo di 76 anni ha perso la vita questa mattina alle 10,15 circa a Motta Baluffi, in un cascinale alle porte del paese verso Cingia de Botti, in via Guglielmo Marconi. Si tratterebbe di un incidente sul lavoro: l’uomo sarebbe stato accidentalmente investito da un trattore in retromarcia nel cortile dell’azienda.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e del soccorso di Vescovato che però non hanno potuto far nulla per rianimare l’uomo. I Carabinieri del comando di Casalmaggiore e il personale dell’Ats Val Padana stanno eseguendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. gbiagi

