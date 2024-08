La passione per la Cremonese non conosce limiti. Saranno infatti 90 i tifosi grigiorossi che seguiranno la squadra in questa primissima trasferta della stagione a Cosenza.

Nonostante la data e le evidenti difficoltà logistiche, 90 fedelissimi hanno scelto di sostenere i ragazzi di mister Stroppa anche in Calabria. Un vero e proprio gesto d’amore, per far sentire “a casa” i grigiorossi anche nel lontanissimo stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza. SG

© Riproduzione riservata