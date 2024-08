La Polizia Locale del Comune di Cremona ha incrementato, durante questa prima metà del mese di agosto i controlli, in particolare quelli serali, che si sono aggiunti alla normale attività, per contenere il degrado urbano. Gli interventi hanno riguardato principalmente le situazioni di criticità segnalate dalla cittadinanza e per fronteggiare l’abuso di alcool e droga alla guida dei veicoli, attuando numerosi controlli stradali nei punti nevralgici della viabilità cittadina.

Sul primo fronte numerosi sono stati monitorati dagli agenti i parchi e i luoghi di aggregazione, del centro e della periferia, la zona della stazione ferroviaria e piazza Roma, che hanno provveduto all’identificazione di numerosi soggetti. Durante queste attività è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino straniero, che si è opposto al controllo e che è stato quindi condotto nei locali del Comando. Gli agenti hanno inoltre sequestrato una piccola quantità di cocaina, in possesso di un giovane, per uso personale, che è stato segnalato come assuntore alla locale Prefettura.

Per quanto riguarda i controlli stradali significativo è il dato degli accertamenti di guida in stato di ebbrezza alcoolica. Sono stati individuati otto conducenti ubriachi alla guida, sei dei quali sono stati denunciati e due sanzionati amministrativamente. A tutti è stata ritirata la patente e ad uno è stato inoltre sequestrato il veicolo.

Altre quattro patenti sono state ritirate, due per l’inidoneità del conducente alla conduzione del veicolo in suo possesso, altre due perché false. In questo secondo caso le patenti sono state poste sotto sequestro penale e i conducenti denunciati. È stato anche fermato e sanzionato anche un altro conducente che guidava senza patente.

I controlli sono stati effettuati sulla viabilità principale ma anche nei quartieri dove i residenti lamentavano specifiche criticità per condotte di guida pericolose.

© Riproduzione riservata