Intervento dell’elisoccorso, questa mattina poco dopo le 11 al centro sportivo Stradivari di via Milano a Cremona per soccorrere un ragazzino di 13 anni, probabilmente vittima di un malore mentre si trovava in piscina. Il giovane è stato trovato incosciente e in arresto cardio circolatorio. I medici del 118, intervenuti immediatamente dopo la chiamata di emergenza, hanno praticato al ragazzo le manovre di rianimazione. Vista però la gravita del quadro clinico, è stato necessario allertare l’elisoccorso che da Brescia è atterrato nel centro sportivo cremonese. Il 13enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La prognosi è riservata. Sul posto, oltre ai medici dell’ospedale di Cremona con ambulanza e automedica e i soccorritori dell’elisoccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto. Ad indagare ci sono gli agenti della Squadra Mobile della Questura che si stanno occupando di sentire i testimoni e di fare chiarezza sul grave episodio. Intanto si spera per le condizioni del giovane, entrato in ospedale in codice rosso.

