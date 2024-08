Si è conclusa lunedì la Festa dell’Unità di Cremona, resa possibile grazie ai 60 volontari che si sono alternati per ben 11 serate, presenze fondamentali per la riuscita della manifestazione. Riscontro positivo sia per la parte culinaria che ludica con un messaggio importante lanciato attraverso gli 11 dibattiti organizzati dal segretario cittadino del PD Roberto Galletti. Il messaggio che si è voluto lanciare è che si vuol tornare centrali nell’azione politica della città. Tante le tematiche trattate in questi incontri che hanno visti protagonisti in primis il neo sindaco Andrea Virgilio e gran parte dei suoi assessori. Felici del riscontro ottenuto. “Ci sprona a continuare con determinazione la nostra opera di ascolto – ha commentato Roberto Galletti segretario cittadino PD- continueremo a ragionare dei temi trattati con le officine democratiche, continuerà il nostro rapporto di dialogo con la cittadinanza così da sollecitare la giunta”. SGalli

© Riproduzione riservata