Elezioni Usa, Kennedy jr si ritira: sosterrà Trump

(Adnkronos) – Robert Kennedy Jr. si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca, esprimendo il suo endorsement per Donald Trump nelle elezioni in programma negli Stati Uniti il 5 novembre. L’ex presidente, che sfiderà l’attuale vicepresidente Kamala Harris, ha già dichiarato che intende affidare a Kennedy un ruolo nella sua amministrazione.

Secondo la Cnn, il candidato indipendente alla presidenza ed erede della dinastia democratica ha chiesto in un atto depositato in un tribunale della Pennsylvania di essere rimosso dalle schede elettorali nello Stato “come risultato dell’endorsement odierno” nei confronti dell’ex presidente Donald Trump.

L’atto precede un evento in Arizona in cui si prevede che Kennedy jr annuncerà il suo addio alla corsa per la presidenza. Kennedy jr e Trump saranno contemporaneamente nell’area di Phoenix per due interventi già programmati. Peraltro dallo staff dell’ex presidente è arrivata l’indicazione di un “ospite speciale” al discorso di Trump a Glendale, poco lontano dal confine con il Messico.