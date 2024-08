Sono stati 15 nel solo mese di agosto i casi da codice rosso che hanno visti impegnati i Carabinieri della provincia di Cremona, in seguito ad altrettante denunce sporte da donne nei confronti del proprio partner. Una vera e propria escalation di episodi, che vede in campo un impegno costante e quotidiano. Si va dagli atti persecutori ai maltrattamenti in famiglia, con tanto di percosse e violenze fisiche e psicologiche.

I Carabinieri sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei cittadini, hanno rafforzato la propria azione in questo ambito attraverso il coordinamento con la magistratura, le strutture sanitarie e i servizi sociali. Oltre alle misure di repressione e intervento immediato, i militari sono impegnati in attività di prevenzione e sensibilizzazione, invitando tutti i cittadini a segnalare situazioni di pericolo sostenendo chi è vittima di violenza affinché abbia il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti.

