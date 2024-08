Il centrocampista della Cremonese Zan Majer ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, il match perso contro il Palermo: “Fa molto male perdere, siamo delusi dal risultato, avremmo meritato di più, bisogna abbassare la testa e pedalare”.

Netti passi avanti però rispetto alle precedenti partite.

“Sono d’accordo, abbiamo fatto passi avanti, però alla fine devi segnare per vincere, quindi dobbiamo lavorare di più e poi vediamo”.

Sull’episodio del tuo gol annullato?

“Sinceramente è stato bello segnare perché da un po’ non succedeva. Non posso dire nulla, non ho ancora visto il replay. Siamo delusi, ma ora dobbiamo abbassare la testa e lavorare di più”.

Questa sera sei partito titolare, su cosa lavori per farti trovare sempre pronto?

“Stiamo lavorando forte tutti per quando la squadra ha bisogno di noi, siamo tutti dentro. Quando non giochi soffri un po’ più degli altri, perché non hai ritmo”.

Sabato la sfida al Sassuolo, con che testa va la Cremonese a Reggio Emilia?

“Noi andiamo sempre per vincere, ma devi dare sempre il 110% perché gli altri ci conoscono e sanno come giochiamo, però dobbiamo trovare il gol per ottenere la vittoria”.

Nonostante la sconfitta, cresce la vostra consapevolezza?

“Sicuramente ti da una sveglia, ti mette i piedi a terra, ma ti fa sapere che non puoi vincere sempre, però bisogna lavorare, svuotare la testa e poi riprendere già domani”.

