I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un uomo di 36 anni, con precedenti di polizia a carico. Il pomeriggio del 28 agosto, verso le 17.30, una pattuglia della Stazione di Casalbuttano, durante il servizio di vigilanza sul territorio, ha controllato un’auto sospetta con due persone a bordo, in via Luignano ad Annicco.

Durante l’identificazione, il passeggero si è dimostrato piuttosto agitato, cosa che ha insospettito i militari. Da una successiva perquisizione, è emerso un involucro in cellophane contenente 0,45 grammi di eroina, che l’uomo teneva in tasca. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il 36enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.

© Riproduzione riservata