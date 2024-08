Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno denunciato due uomini, entrambi di 31 anni, pregiudicati anche per fatti analoghi, ritenuti responsabili di furto su auto.

I militari sono partiti da una denuncia di furto presentata a metà giugno scorso presso la Stazione di Ostiano da un uomo della zona che ha riferito che il giorno precedente, verso le 16.00, insieme alla moglie, era andato presso la chiesa parrocchiale di Gabbioneta per svolgere alcuni lavori nella chiesa e aveva parcheggiato la sua auto all’esterno, dimenticandola aperta.

Poco dopo la moglie aveva notato un uomo vicino al loro veicolo che si era impossessato di un borsello che il marito aveva lasciato su un sedile e si era allontanato di corsa, salendo a bordo di un’auto che attendeva poco lontano. A questo fatto aveva assistito anche un testimone che aveva visto l’auto allontanarsi e ne aveva rilevato la targa, specificando di avere visto un uomo con un oggetto nascosto sotto la maglia che era salito sull’auto indicata, dove ad attenderlo c’erano altri due occupanti.

I militari hanno avviato le indagini partendo dalla targa, individuandone il proprietario, e dalla descrizione degli uomini che erano stati visti. Hanno effettuato ulteriori accertamenti sugli utilizzatori dell’auto, verificando che tra loro vi erano anche i due 31enni, parenti del proprietario del veicolo. Inoltre, i militari, attraverso la descrizione dei presunti autori, avevanocapito che potevano essere proprio i 31enni, già ben conosciuti per i loroprecedenti penali anche specifici. Hanno acquisito le loro fotografie e hanno preparato un fascicolo fotografico che hanno mostrato ai testimoni iquali li ha riconosciuti come i presunti autori del fatto. Per questo motivo, sono stati denunciati per furto aggravato.

