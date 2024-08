Operazione di servizio portata a termine dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona e della Stazione di Castelverde, conclusa con la denuncia di un uomo di 33 anni, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma e di munizioni e di esplosioni pericolose in pubblico, anche segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri è della notte del 31 agosto quando, verso le 01.20, è giunta alla centrale operativa dei Carabinieri di Cremona una telefonata concitata che indicava che il 33enne, dopo avere bevuto degli alcolici in un locale pubblico di Crotta d’Adda, aveva avuto una discussione con gli altri clienti. Era stato allontanato dal locale e, mentre saliva a bordo di un veicolo, aveva minacciato i presenti di tornare armato per regolare i conti. In seguito era stato visto in centro al paese, alla guida del suo mezzo, dove avrebbe esploso alcuni colpi in aria con una pistola, urlando frasi incomprensibili.

Le pattuglie della Radiomobile di Cremona e della Stazione di Castelverde sono arrivate a Crotta d’Addae hanno avuto notizia che l’uomo era stato nuovamente visto alla guida del suo veicolo in direzione della periferia. I militari lo hanno cercato per tutte le vie del centro abitato e hanno trovato il mezzo a lui in uso, chiuso. Poco dopo è arrivato l’uomo a piedi ed è stato bloccato, identificato e perquisito, ma addosso non aveva niente. A quel punto, i militari hanno ispezionato il veicolo a lui in uso e, all’interno dell’abitacolo, hanno trovato un caricatore contenente un proiettile calibro 380 auto, un sacchetto contenente altri 20 proiettili dello stesso calibro e un bastone in ferro con impugnatura.

La pistola non è stata trovata e, per tale motivo, i Carabinieri lo hanno accompagnato presso la sua abitazione e hanno proceduto alla perquisizione della casa dove è stata trovata solamente una quantità di hashish di circa 15 grammi, posseduta per uso personale. Il caricatore, i proiettili, il bastone in ferro e l’hashish sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e segnalato all’autorità amministrativa come consumatore di droga.

