Precipita con il trattore nel canale irriguo Valle-Fontana Bassa: a perdere la vita è Giovanni Zangrandi, 75 anni, in un tragico incidente avvenuto questa mattina a Monticelli d’Ongina. L’imprenditore agricolo era sul mezzo quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è caduto nel fosso. Vano l’intevento dei sanitari, intervenuti anche con l’elisoccorso da Parma. I Vigili del Fuoco stanno seguendo le operazioni di recupero del mezzo.

