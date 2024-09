Raccolgo il testimone alla Direzione di Cremona1, CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport con un impegno preciso: portare avanti una storia iniziata undici anni fa, costruita con molti dei colleghi che ho ancora al mio fianco. Una squadra che dal 7 marzo 2013, giorno del primo TG targato Cremona1, è cambiata talvolta negli interpreti, ma non nello spirito e negli obiettivi: fare informazione, interpretare e allo stesso tempo essere protagonista del territorio che rappresenta.

Un gruppo che ogni giorno porta nelle case e sui dispositivi connessi al web la propria capacità di raccontare e di approfondire l’attualità. Con uno sguardo che dal presente punta verso orizzonti da esplorare. Cremona e la sua variegata provincia, con peculiarità diverse tra cremasco e casalasco, identità e contraddizioni, offre ogni giorno storie e mai come ora il ruolo del giornalista è di unire la professionalità nel riportare i fatti alla capacità di portarli fino a voi, attraverso la tv, i siti, i social, le community.

Un’informazione multicanale a disposizione di tutti e in ogni momento: è l’obiettivo che continueremo a perseguire con una squadra composta non solo da giornalisti, volti e firme che conoscete da anni, ma anche da numerose figure che permettono al nostro Gruppo di continuare ad informarvi e intrattenervi. Una stretta connessione con il personale tecnico, digitale, commerciale ed amministrativo è alla base della vita redazionale dei nostri mezzi di comunicazione.

E poi c’è l’elemento che più di tutti fa la differenza: siete voi, che ogni giorno ci leggete online, ci seguite in tv, commentate i nostri social. Siete la cartina tornasole del nostro lavoro. Il vostro seguito nella quotidianità e nei grandi eventi, nelle tematiche legate alla cronaca e allo sport, nell’attualità politica e nella cultura, ci permette di mettere a fuoco i vostri interessi e provare a soddisfarli al meglio.

Raccogliendo il testimone da Lucio Dall’Angelo, Guido Lombardi e Mario Silla, direttori che hanno impresso la loro visione nel nostro lavoro d’insieme, il mio impegno sarà seguire la strada tracciata, interpretando e anticipando le novità.

Tra i tanti e profondi cambiamenti che hanno attraversato la storia del nostro Gruppo, c’è però una costante: la volontà dell’Editore di fare informazione con equilibrio, equidistanza, professionalità, per portare Cremona e la sua provincia oltre confini che il digitale terrestre e il web hanno superato da anni. All’Editore il mio grazie per la fiducia, per avermi affidato un così importante carico di responsabilità.

Inizio un nuovo viaggio con lo stesso entusiasmo di quel 7 marzo 2013.

Simone Arrighi

