È un appuntamento ormai diventato tradizionale, suggestivo per orario e location. Si è ripetuta in mattinata l’emozione del Nessun Dorma, il concerto all’alba organizzato dal Comune di Gerre de’ Caprioli con la direzione artistica di Controsenso Teatro.

Giunto ormai alla quinta edizione, ha preso il via alle 6.42 , momento esatto in cui sorgeva il sole, al Bosco ex Parmigiano, sul fiume, al cospetto della statua del Cristo del Po. Due novità in questa edizione: in occasione del trentesimo anniversario dall’uscita del capolavoro Disney Il Re Leone, un omaggio alla colonna sonora prodotta da Elton John con la voce del noto cantante Alessandro Marchi, voce principale della produzione nazionale Queen at the Opera.

Al termine dell’evento invece la Sunrise Disco – chi l’ha detto che si può ballare solo di notte?, con in consolle Dj Franz, produttore e Dj cremonese. Circa 200 le persone che hanno assistito al concerto.

