Chiuse le indagini della procura di Cremona su una rissa tra pescatori avvenuta il 18 giugno dell’anno scorso durante un pranzo in una trattoria di Pizzighettone al termine di una gara di pesca sportiva per festeggiare la vittoria. Indagati in quattro: il presidente dell’associazione sportiva, uno dei pescatori e i due titolari del ristorante, padre e figlio. Non solo rissa, ma c’è anche l’accusa di lesioni.

Motivo del contendere, la richiesta fatta dagli avventori di un tavolo a quelli di un altro, di abbassare la voce. Da un lato si stava mangiando per festeggiare la vittoria della gara, dall’altro si stava giocando a carte. La richiesta aveva però fatto scoppiare un violento litigio degenerato in una vera e propria scazzottata.

Rissa l’ipotesi di accusa che la procura contesta al presidente dell’associazione sportiva, a uno dei pescatori, rispettivamente di 61 e 68 anni, entrambi di Rozzano, in provincia di Milano, e ai titolari del ristorante. Le lesioni, invece, sono quelle che il presidente dell’associazione sportiva, in concorso con altri rimasti ignoti, avrebbe causato al ristoratore, mandandolo al pronto soccorso con una frattura del V metacarpo, rimediando 25 giorni di prognosi, e quelle che a sua volta il titolare della trattoria avrebbe causato al pescatore 68enne: 15 giorni di prognosi.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata